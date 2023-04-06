В новых кварталах Мурино, Кудрово и двух районов города построили 25 километров улиц и дорог

Протяженность новых улиц и автомобильных дорог в проектах холдинга Setl Group составила 25 километров — это примерно две трети длины Невы.



Большая часть новых улиц пришлась на крупнейшие районы новой застройки в Красносельском и Приморском районах города, а также на Мурино и Кудрово в Ленобласти.



Например, на севере города появился километровый участок Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки. Это шестиполосная магистраль со светофорами, разметкой и велодорожкой, а также остановками общественного транспорта.

