В новых кварталах Мурино, Кудрово и двух районов города построили 25 километров улиц и дорог

Протяженность новых улиц и автомобильных дорог в проектах холдинга Setl Group составила 25 километров — это примерно две трети длины Невы.
Большая часть новых улиц пришлась на крупнейшие районы новой застройки в Красносельском и Приморском районах города, а также на Мурино и Кудрово в Ленобласти.
Например, на севере города появился километровый участок Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки. Это шестиполосная магистраль со светофорами, разметкой и велодорожкой, а также остановками общественного транспорта.
В Красносельскоом районе появились новые улицы Генерала Кравченко и Бориса Шмелева, Январский переулок, участок улицы Тимофея Федорова. Также застройщик разрабатывал проектную документацию на строительство участка проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.
Что касается Ленобласти, то в Кудрово построили Венскую улицу, новые участки Столичной улицы, Европейского проспекта, проспекта Строителей, Английской улицы. А в Мурино открыты для движения участки улиц Шувалова и Графской, бульвара Менделеева, Ручьевского проспекта.