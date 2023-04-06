«Чтобы вообще не было обстрелов». Путин назвал задачу России в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом
Пушилин доложил, что обстрелы уменьшились примерно в два раза благодаря усилению ПВО и контрбатарейной работы.
«Задача всех наших военных формирований (Минобороны, добровольцев), сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. К этому постепенно идет. К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим… Наша задача отодвигать их на такое расстояние, откуда они не смогут наносить нам ущерб», — сказал Путин.
Сегодня, как анонсировал Дмитрий Песков, президент встретится не только с Пушилиным, но и с врио глав ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Накануне они присутствовали на заседании Совбеза РФ.