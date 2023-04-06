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    «Чтобы вообще не было обстрелов». Путин назвал задачу России в Донбассе

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    23 комментария

    Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

    Пушилин доложил, что обстрелы уменьшились примерно в два раза благодаря усилению ПВО и контрбатарейной работы.

    «Задача всех наших военных формирований (Минобороны, добровольцев), сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. К этому постепенно идет. К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим… Наша задача отодвигать их на такое расстояние, откуда они не смогут наносить нам ущерб», — сказал Путин.

    Сегодня, как анонсировал Дмитрий Песков, президент встретится не только с Пушилиным, но и с врио глав ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Накануне они присутствовали на заседании Совбеза РФ.

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    Комментарии 22

    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 14:26
    А как красиво всё начиналось. Декоммунизация.. Донатификация.. Демилитаризация..
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 14:26
    ОХОТА НА МОБИКОВ НАЧАЛАСЬ: призывникам в РФ СТОИТ БЕЖАТЬ в апреле?
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 14:24
    И чтобы был многополярный мир, и чтобы Россию уважали. Задач много, жизнь коротка.
    +1−0
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