«Чтобы вообще не было обстрелов». Путин назвал задачу России в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.



Пушилин доложил, что обстрелы уменьшились примерно в два раза благодаря усилению ПВО и контрбатарейной работы.



«Задача всех наших военных формирований (Минобороны, добровольцев), сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. К этому постепенно идет. К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим… Наша задача отодвигать их на такое расстояние, откуда они не смогут наносить нам ущерб», — сказал Путин.

