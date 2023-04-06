Каждый четвертый умерший от коронавируса — из Петербурга

Петербург возглавил летальную статистику по коронавирусу в России за сутки, следует из отчета федерального оперштаба за 6 апреля.



В России за минувшие сутки госпитализировано 1 155 человек, выявлен 9 371 новый случай COVID-19, подтверждено 39 летальных исходов. Из них в Петербурге — 84 госпитализации, 862 новых случая и 10 смертей.



Согласно эпидемиологической справке Смольного, на 6 апреля в Петербурге из 1 907 коронавирусных коек заняты 1 452. В реанимациях находятся 133 человека, 30 пациентов на ИВЛ.

