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    COVID-19

    Каждый четвертый умерший от коронавируса — из Петербурга

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    4 комментария

    Петербург возглавил летальную статистику по коронавирусу в России за сутки, следует из отчета федерального оперштаба за 6 апреля.

    В России за минувшие сутки госпитализировано 1 155 человек, выявлен 9 371 новый случай COVID-19, подтверждено 39 летальных исходов. Из них в Петербурге — 84 госпитализации, 862 новых случая и 10 смертей.

    Согласно эпидемиологической справке Смольного, на 6 апреля в Петербурге из 1 907 коронавирусных коек заняты 1 452. В реанимациях находятся 133 человека, 30 пациентов на ИВЛ.

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    КоронавирусКовидCOVID-19Коронавирусная статистика
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    Комментарии 4

    Гость06 Апр 2023 в 14:16
    Чудо тандем.. Беглов и Лисовец !!!! статистика не даст соврать..
    +0−0
    27502662006 Апр 2023 в 14:06
    А вот они прямые последствия мудрой транспортной реформы, но не единственные. Автобусы ходят битком набитые. Помню раньше маршрутки ходили, стоя иногда ехало несколько человек. Стояли ждали пассажиров маршрутки. А теперь штурмуют автобусы.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 13:58
    Как же им хочется продолжить разгул вакцинации.

    Понравилось диктовать всем как жить и при этом деньги немерянные загребать.
    +0−1
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