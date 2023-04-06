Владельца «Википедии» оштрафовали за отказ удалить информацию о запрещённой песне

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал владелицу русскоязычной «Википедии» — компанию Wikimedia Foundation. Поводом стал отказ удалить материал о запрещённой песне группы «Психея». Об этом 6 апреля сообщает ТАСС.



Организацию признали виновной по второй части 13.41 статьи КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). Сумма денежного наказания составила 800 тыс. рублей.



По данным «Интерфакса», защитник Wikimedia просила прекратить производство по делу. В частности, отмечала, что такой протокол по закону должен рассматриваться по месту нахождения юрлица, а не регулирующего органа — Роскомнадзора. Кроме того, уведомление о необходимости удаления спорного контента было направлено сервису в нарушение установленного порядка. По словам представителя компании, правонарушение к тому же было «малозначительным».

