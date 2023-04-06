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    Владельца «Википедии» оштрафовали за отказ удалить информацию о запрещённой песне

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    16 комментариев

    Мировой судебный участок в Москве оштрафовал владелицу русскоязычной «Википедии» — компанию Wikimedia Foundation. Поводом стал отказ удалить материал о запрещённой песне группы «Психея». Об этом 6 апреля сообщает ТАСС.

    Организацию признали виновной по второй части 13.41 статьи КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). Сумма денежного наказания составила 800 тыс. рублей.

    По данным «Интерфакса», защитник Wikimedia просила прекратить производство по делу. В частности, отмечала, что такой протокол по закону должен рассматриваться по месту нахождения юрлица, а не регулирующего органа — Роскомнадзора. Кроме того, уведомление о необходимости удаления спорного контента было направлено сервису в нарушение установленного порядка. По словам представителя компании, правонарушение к тому же было «малозначительным».

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    Комментарии 16

    26615735006 Апр 2023 в 14:03
    Чо за песня -то такая что Роскомнадзор по ней возбудился ?
    +0−0
    инкоrнида06 Апр 2023 в 13:36
    опять будут побираться, теперь на штраф.
    +0−0
    26659709706 Апр 2023 в 13:21
    Ну, пришел черед Википедии.. Не понимаю только почему хвост по частям рубят..
    +0−3
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