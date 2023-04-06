Конфликт из-за места в метро Москвы заставил пассажиров прослезиться

Поездка в столичном метро заставила некоторых пассажиров невольно прослезиться. Всё дело в конфликте между пенсионером и молодым человеком. О случившемся 6 апреля рассказали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Известно, что оба начали спорить в вагоне поезда. 27-летний местный житель решил доказать свою правоту с помощью перцового баллончика, распылив его в лицо 65-летнему оппоненту. Досталось и тем, кто находился рядом.

В «МВД Медиа» уточнили, что злоумышленника уже задержали. Известно, что мужчины начали выяснять отношения после того, как пенсионер попросил уступить ему место.

«Пострадавший обратился за помощью к сотрудникам полиции, осуществляющим службу на станции. Полицейские оперативно вызвали мужчине наряд скорой медицинской помощи. Ему диагностирован химический ожог головы и кистей, а также конъюнктивы обоих глаз», — рассказали там.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по второй части 213-й статьи УК РФ («Хулиганство»).

