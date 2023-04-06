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    Конфликт из-за места в метро Москвы заставил пассажиров прослезиться

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    8 комментариев

    Поездка в столичном метро заставила некоторых пассажиров невольно прослезиться. Всё дело в конфликте между пенсионером и молодым человеком. О случившемся 6 апреля рассказали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

    Прокуратура Москвы

    Известно, что оба начали спорить в вагоне поезда. 27-летний местный житель решил доказать свою правоту с помощью перцового баллончика, распылив его в лицо 65-летнему оппоненту. Досталось и тем, кто находился рядом.

    В «МВД Медиа» уточнили, что злоумышленника уже задержали. Известно, что мужчины начали выяснять отношения после того, как пенсионер попросил уступить ему место.

    «Пострадавший обратился за помощью к сотрудникам полиции, осуществляющим службу на станции. Полицейские оперативно вызвали мужчине наряд скорой медицинской помощи. Ему диагностирован химический ожог головы и кистей, а также конъюнктивы обоих глаз», — рассказали там.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по второй части 213-й статьи УК РФ («Хулиганство»).

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    Комментарии 8

    Slava_Rossii206 Апр 2023 в 16:23
    Дед сам спровоцировал. Достаточно было просто вежливо попросить. Не уступили, попроси следующего.
    А качать права и читать морали, это он может дома на кухне, если бабка сковородкой на огреет.
    +1−0
    своих не бросаем06 Апр 2023 в 16:12
    на линию немедленно ушлёпка
    +1−1
    Гость06 Апр 2023 в 16:11
    Пенс начал провоцировать конфликт сам. Нет закона, который обязывает уступать кому-либо место. Уступать или нет - вопрос личных убеждений. Дед стал читать нотации, а молодой оказался через чур ретивым, а в конечном итоге страдают простые пассажиры.
    +1−1
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