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    В многоэтажке на Энгельса накрыли подпольное казино, прикидывавшееся квартирой

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    7 комментариев

    История небольшого казино, спрятавшегося в квартире одного из домов по улице Энгельса, подошла к концу. Его раскрыли и накрыли.

    Видео из нелегального игорного заведения 6 апреля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В трехкомнатной квартире дома 135 нашлись 19 игровых автоматов и 10 компьютеров. Это всё изъяли. А также на месте попались 13 посетителей и 2 администратора.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Оказалось, что казино открылось всего два месяца назад, в среднем в день зарабатывало 50–100 тысяч рублей. Чтобы зазывать клиентов, администраторы рассылали им приглашения через рабочий телефон.

    Полицейские и сотрудники Следственного комитета при поддержке спецподразделений навестили казино в рамках мероприятий по возбужденному ранее делу о незаконной игорной деятельности. Посетителям и работникам казино придется пообщаться со следователями. Установлены и другие люди, причастные к нелегальному бизнесу.

    В 2020 году уголовным делом стало обнаружение подпольного казино неподалеку от этого — в доме 138 по проспекту Энгельса.

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    Комментарии 7

    Гость06 Апр 2023 в 13:38
    Ну вот, еще кого-то из полковников - генералов лишили заработка! Иначе откуда у них под унитазами находят миллиарды, как у Захарченко?
    +0−0
    Ten06 Апр 2023 в 13:08
    Зря запретили.
    +0−0
    zelf06 Апр 2023 в 13:02
    "...по улице Энгельса...". Слов нет.
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