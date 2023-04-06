В многоэтажке на Энгельса накрыли подпольное казино, прикидывавшееся квартирой

История небольшого казино, спрятавшегося в квартире одного из домов по улице Энгельса, подошла к концу. Его раскрыли и накрыли.



Видео из нелегального игорного заведения 6 апреля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В трехкомнатной квартире дома 135 нашлись 19 игровых автоматов и 10 компьютеров. Это всё изъяли. А также на месте попались 13 посетителей и 2 администратора.

