В многоэтажке на Энгельса накрыли подпольное казино, прикидывавшееся квартирой

История небольшого казино, спрятавшегося в квартире одного из домов по улице Энгельса, подошла к концу. Его раскрыли и накрыли.
Видео из нелегального игорного заведения 6 апреля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В трехкомнатной квартире дома 135 нашлись 19 игровых автоматов и 10 компьютеров. Это всё изъяли. А также на месте попались 13 посетителей и
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Оказалось, что казино открылось всего два месяца назад, в среднем в день зарабатывало 50–100 тысяч рублей. Чтобы зазывать клиентов, администраторы рассылали им приглашения через рабочий телефон.
Полицейские и сотрудники Следственного комитета при поддержке спецподразделений навестили казино в рамках мероприятий по возбужденному ранее делу о незаконной игорной деятельности. Посетителям и работникам казино придется пообщаться со следователями. Установлены и другие люди, причастные к нелегальному бизнесу.
В 2020 году уголовным делом стало обнаружение подпольного казино неподалеку от этого — в доме 138 по проспекту Энгельса.