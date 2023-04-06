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    Темный пешеход на темной дороге. Автобус насмерть сбил человека под Гатчиной

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    Смертельное ДТП произошло вечером 5 апреля в Гатчинском районе Ленобласти. Под колесами автобуса одного из областных перевозчиков погиб пешеход.

    Наезд произошел в 21:40 среды на 28-м километре дороги «Красное Село — Гатчина — Павловск», вне населенного пункта. Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, 37-летний гражданин Кыргызстана, работающий водителем в компании, которая обслуживает несколько областных автобусных маршрутов, ехал на автобусе ПАЗ от деревни Лукаши в сторону Горок и сбил 37-летнего жителя Сланцев. Пешеход был одет в темное, без светоотражающих элементов, и переходил дорогу вне пешеходного перехода.

    В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Водитель автобуса в РФ пребывает законно и состоит на миграционном учете в Петербурге. За 2022–2023 годы он 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: за управление неисправным ТС и отсутствие тахографа, диагностической карты и ОСАГО. Все штрафы оплачены.

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