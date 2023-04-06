Corriere della Sera: У госпитализированного Берлускони серьёзное заболевание крови

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный накануне, страдает лейкемией. Об этом 6 апреля пишет газета Corriere della Sera.



Отмечается, что это заболевание стало причиной и предыдущей госпитализации Берлускони, а мучающие его боли и пневмония — это осложнения.



Накануне сообщалось, что 86-летний Берлускони попал в реанимацию кардиологического отделения больницы Сан-Раффаэле в Милане. СМИ писали, что у него возникли проблемы с дыханием.



В последние годы Берлускони не раз обращался за медицинской помощью и выписался из больницы только на прошлой неделе.

