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    Corriere della Sera: У госпитализированного Берлускони серьёзное заболевание крови

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    3 комментария

    Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный накануне, страдает лейкемией. Об этом 6 апреля пишет газета Corriere della Sera.

    Отмечается, что это заболевание стало причиной и предыдущей госпитализации Берлускони, а мучающие его боли и пневмония — это осложнения.

    Накануне сообщалось, что 86-летний Берлускони попал в реанимацию кардиологического отделения больницы Сан-Раффаэле в Милане. СМИ писали, что у него возникли проблемы с дыханием.

    В последние годы Берлускони не раз обращался за медицинской помощью и выписался из больницы только на прошлой неделе.

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    Комментарии 3

    Гость06 Апр 2023 в 12:13
    Самый близкий друган нашего! А нашего никакая зараза не берет! Огурчик!
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 11:36
    "Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!"
    +0−0
    Antuan Rokanten06 Апр 2023 в 11:25
    Неужели это конец? Жаль, грамотный был политик.
    +1−1
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