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    Переиграл. Шахматист из Петербурга нашел плагиат в книгах и получил больше 300 тыс. руб.

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    7 комментариев

    Судебные приставы исполнили решение суда о взыскании 300 тысяч рублей в пользу шахматного тренера и автора книг. Об этом 6 апреля сообщают в ГУ ФССП России по Петербургу.

    Мужчина обратился в суд с иском к издателю о защите авторских прав и компенсации морального вреда. Он жаловался на петербургское издательство, выпускавшее книги, в которых были незаконно указаны фрагменты из его учебников. Эксперты подтвердили, что тексты действительно принадлежат истцу. Их использование признали незаконным.

    «Выборгский районный суд постановил взыскать с издательства в пользу петербургского шахматиста более 300 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

    Исполнительный лист поступил к судебным приставам. В итоге средства были перечислены мужчине.

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    ПлагиатСуд
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    Комментарии 5

    Гость06 Апр 2023 в 11:12
    А кстати на шахматные партии копирайт распространяется?
    +0−0
    Польза санкций06 Апр 2023 в 11:02
    Почему такая мизерная компенсация за воровство?
    +2−1
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