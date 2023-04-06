Переиграл. Шахматист из Петербурга нашел плагиат в книгах и получил больше 300 тыс. руб.

Судебные приставы исполнили решение суда о взыскании 300 тысяч рублей в пользу шахматного тренера и автора книг. Об этом 6 апреля сообщают в ГУ ФССП России по Петербургу.



Мужчина обратился в суд с иском к издателю о защите авторских прав и компенсации морального вреда. Он жаловался на петербургское издательство, выпускавшее книги, в которых были незаконно указаны фрагменты из его учебников. Эксперты подтвердили, что тексты действительно принадлежат истцу. Их использование признали незаконным.

