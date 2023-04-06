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    «Карусели» больше нет. В России закрылся последний магазин сети

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    21 комментарий

    Одна из старейших в стране торговых сетей «Карусель» прекратила существование после 19 лет работы — в связи с «изменением покупательского поведения».

    Как пишет 6 апреля РБК, владелец сети X5 Group закрыл последний магазин, расположенный в Белгороде, в феврале. По словам президента группы Екатерины Лобачевой, процесс закрытия сети проведён эффективно: магазины на заключительном этапе показывали положительные финансовые результаты.

    Первый магазин «Карусель» заработал в Петербурге в 2004 году. Основатели — Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев, они же открыли сеть «Пятерочка». В 2006 году «Пятерочка» и «Перекресток» слились и образовали X5 Retail Group, которая затем стала X5 Group. В 2008 году она реализовала опцион на покупку «Карусели». X5 Group — крупнейший российский продовольственный ретейлер, он владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик».

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    КарусельX5 GroupЗакрытие магазинов
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    Комментарии 21

    SERGEY11106 Апр 2023 в 11:40
    Жаль - мне нравилась Карусель на проспекте Блюхера , особенно рыбный и хозяйственные отделы .
    +0−1
    BorisN06 Апр 2023 в 11:39
    Отличный был магазин. Один из лучших.
    Всему хорошему приходит конец
    +1−1
    Гость06 Апр 2023 в 11:23
    земля им стекловатой - каждый год вводили новые дисконтные карты, а старые переставали действовать - тупо выкачивали бабки у населения... 1 карта = 100 рублей, число дураков, оформивших - неизвестно, но это была золотая жила и клондайк... =)
    +2−0
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