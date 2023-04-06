«Карусели» больше нет. В России закрылся последний магазин сети

Одна из старейших в стране торговых сетей «Карусель» прекратила существование после 19 лет работы — в связи с «изменением покупательского поведения».



Как пишет 6 апреля РБК, владелец сети X5 Group закрыл последний магазин, расположенный в Белгороде, в феврале. По словам президента группы Екатерины Лобачевой, процесс закрытия сети проведён эффективно: магазины на заключительном этапе показывали положительные финансовые результаты.

