«Карусели» больше нет. В России закрылся последний магазин сети

Одна из старейших в стране торговых сетей «Карусель» прекратила существование после 19 лет работы — в связи с «изменением покупательского поведения».
Как пишет 6 апреля РБК, владелец сети X5 Group закрыл последний магазин, расположенный в Белгороде, в феврале. По словам президента группы Екатерины Лобачевой, процесс закрытия сети проведён эффективно: магазины на заключительном этапе показывали положительные финансовые результаты.
Первый магазин «Карусель» заработал в Петербурге в 2004 году. Основатели — Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев, они же открыли сеть «Пятерочка». В 2006 году «Пятерочка» и «Перекресток» слились и образовали