Библиотекари не доехали. ВАЗ врезался в «Газель» в Иркутской области: есть погибшие, много раненых

Два человека погибли и семеро пострадали в результате ДТП в Иркутской области 6 апреля.
По данным регионального ГУ МВД, около 5 часов утра в городе Вихоревка (Братский район) на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина ВАЗ столкнулся с «Газелью». Погибли две пассажирки «Газели» — 50-летняя и 31-летняя женщины. Этот автомобиль, по информации «ИрСити», перевозил библиотечных работников. Они направлялись на мероприятие в Усть-Илимск.
Как сообщает «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона, пять человек доставлены в Братскую городскую больницу, из них трое поступили в реанимацию. Два человека попали в травматологическое отделение больницы в Вихоревке.
Полиция проводит проверку о нарушении ПДД по статье 264, часть 5, УК РФ.