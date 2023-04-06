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    Библиотекари не доехали. ВАЗ врезался в «Газель» в Иркутской области: есть погибшие, много раненых

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    Два человека погибли и семеро пострадали в результате ДТП в Иркутской области 6 апреля.

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    По данным регионального ГУ МВД, около 5 часов утра в городе Вихоревка (Братский район) на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина ВАЗ столкнулся с «Газелью». Погибли две пассажирки «Газели» — 50-летняя и 31-летняя женщины. Этот автомобиль, по информации «ИрСити», перевозил библиотечных работников. Они направлялись на мероприятие в Усть-Илимск.

    Официальный канал в Telegram мэра Братского района Александра Сергеевича Дубровина

    Как сообщает «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона, пять человек доставлены в Братскую городскую больницу, из них трое поступили в реанимацию. Два человека попали в травматологическое отделение больницы в Вихоревке.

    Полиция проводит проверку о нарушении ПДД по статье 264, часть 5, УК РФ.

    Фото: Официальный канал в Telegram мэра Братского района Александра Сергеевича Дубровина

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