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    Боевые действия на Украине

    В офисе Зеленского рассказали, при каких условиях они начнут переговоры по Крыму

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    16 комментариев

    В офисе президента Украины дали понять, что Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до административных границ полуострова. Об этом 5 апреля сообщает Financial Times.

    «Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса», — заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига.

    Газета отметила, что Сибига имел в виду планируемое контрнаступление. По словам замглавы офиса президента, Украина не исключает возможности взятия Крыма под свой контроль военным путем. Советник главы офиса Михаил Подоляк 5 апреля сказал о 5–7 месяцах, в течение которых Украина якобы возьмет полуостров.

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    Комментарии 16

    Iamthebeast06 Апр 2023 в 00:50
    У украинцев победоносное настроение, у российских властей, видимо , наступает отрезвление и понимание, что СВО проиграна. Господин президент уже не так шутки шутит, как раньше...видимо , осознал, что его же система его и сгубила
    +1−0
    Польза санкций06 Апр 2023 в 00:44
    Не знаю. Но пока что действия Украины последовательно приводят к результатам, нужным Украине - что-то там не всё хорошо с доходами от продажи ресурсов какие-то проблемы в автопроме и везде, россияне как-то могут не везде ездить, что-то там с долларовыми вкладами и совсем что-то не то с границами НАТО. Перечислять можно бесконечно.
    +0−0
    bluxer06 Апр 2023 в 00:32
    Кого волнует кто там из наших врагов что сказал.
    +0−2
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