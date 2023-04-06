В офисе Зеленского рассказали, при каких условиях они начнут переговоры по Крыму

В офисе президента Украины дали понять, что Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до административных границ полуострова. Об этом 5 апреля сообщает Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса», — заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига.

Газета отметила, что Сибига имел в виду планируемое контрнаступление. По словам замглавы офиса президента, Украина не исключает возможности взятия Крыма под свой контроль военным путем. Советник главы офиса Михаил Подоляк 5 апреля сказал о 5–7 месяцах, в течение которых Украина якобы возьмет полуостров.