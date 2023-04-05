Башню Трампа в Чикаго окружил спецназ, все дело в абьюзе

Вооруженная женщина зашла в здание отеля, принадлежащего сети Дональда Трампа в Чикаго, сообщают 5 апреля местные СМИ. Башню окружил спецназ.

Об окружении башни пишет NBC Chikago. Близлежащие улицы перекрыты в обоих направлениях, на месте находятся полиция и спецназ. Chikago Sun Times добавляет детали и отмечает, что, по предварительным данным, события не связаны с терроризмом.

Известно, что в здание прошла вооруженная женщина. С ружьем в руках она проследовала в апартаменты на 27-м этаже и сказала служащим отеля, что устала от мужа-абьюзера. Официально эта информация пока не подтверждена.