    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-в

    771мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.5eur87.1

    Оборот розничной торговли в Петербурге в феврале упал на 12,8%

    1011
    16 комментариев

    В феврале петербургские магазины заработали 152,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 5 апреля.

    Продажи продуктов питания выросли на 2,4% до 59,6 миллиарда рублей. Выручка непродовольственной розницы просела на 10,7% до 92,5 миллиарда рублей.

    Всего в январе-феврале 2023 года оборот розничной торговли составил 304,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 12,5% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

    Оборот общественного питания в феврале составил 12,7 миллиарда рублей, что на 17,2% больше, чем год назад. В январе-феврале 2023 года рестораны, бары и кафе заработали 28,3 миллиарда рублей, что на 28,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    Алик-105 Апр 2023 в 22:14
    Обороты интернет-магазинов и курьеров либерально приводить не стали. Надо же новостями создавать безнадегу
    +0−5
    Гость05 Апр 2023 в 22:13
    При ростущих ценах и падающих одновременно с этим доходах населения ожидаемый результат.
    +4−0
    Гость05 Апр 2023 в 22:13
    Фермеры Румынии и Польши протестуя против неконтролируемого ввоза дешевого беспошлинного украинского зерна - пожелали Зеленскому с его Украиной скорейшего поражения России.
    +0−5
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close