Оборот розничной торговли в Петербурге в феврале упал на 12,8%

В феврале петербургские магазины заработали 152,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 5 апреля.

Продажи продуктов питания выросли на 2,4% до 59,6 миллиарда рублей. Выручка непродовольственной розницы просела на 10,7% до 92,5 миллиарда рублей.

Всего в январе-феврале 2023 года оборот розничной торговли составил 304,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 12,5% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.