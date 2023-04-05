Оборот розничной торговли в Петербурге в феврале упал на 12,8%

В феврале петербургские магазины заработали 152,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 5 апреля.
Продажи продуктов питания выросли на 2,4% до 59,6 миллиарда рублей. Выручка непродовольственной розницы просела на 10,7% до 92,5 миллиарда рублей.
Всего в январе-феврале 2023 года оборот розничной торговли составил 304,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 12,5% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Оборот общественного питания в феврале составил 12,7 миллиарда рублей, что на 17,2% больше, чем год назад. В январе-феврале 2023 года рестораны, бары и кафе заработали 28,3 миллиарда рублей, что на 28,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.