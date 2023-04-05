В Калининграде таможенников, росгвардейцев и полицейских арестовали по делу о пытках электрошокером

Пятеро сотрудников таможни, полиции и Росгвардии заключены под стражу в Калининградской области. Всем предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением пыток. Об этом 5 апреля сообщает региональное управление СК РФ.

Среди фигурантов — начальник оперативно-разыскного отдела Калининградской областной таможни, два росгвардейца, оперативник транспортной полиции СЗФО, а также сотрудник экономической полиции. Следствие считает, что 28 марта по делу о незаконном сбыте табачных изделий фигуранты проводили обыски в квартирах подозреваемых, не имея достаточных доказательств их причастности к преступлению.