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    В Калининграде таможенников, росгвардейцев и полицейских арестовали по делу о пытках электрошокером

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    Пятеро сотрудников таможни, полиции и Росгвардии заключены под стражу в Калининградской области. Всем предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением пыток. Об этом 5 апреля сообщает региональное управление СК РФ.

    Среди фигурантов — начальник оперативно-разыскного отдела Калининградской областной таможни, два росгвардейца, оперативник транспортной полиции СЗФО, а также сотрудник экономической полиции. Следствие считает, что 28 марта по делу о незаконном сбыте табачных изделий фигуранты проводили обыски в квартирах подозреваемых, не имея достаточных доказательств их причастности к преступлению.

    По версии следствия, чтобы добиться признания полиция избила двух мужчин, применив электрошокер. Всех доставили в отдел, где также избили, утверждает СК. Потерпевшие зафиксировали травмы и обратились с заявлением на своих сатрапов. Те вину отрицают. Региональное управление МВД начало внутреннюю проверку.

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    Комментарии 14

    26605452505 Апр 2023 в 22:27
    05/04/2023

    В Ростове-на-Дону задержаны председатель Совета судей Ростовской области Татьяна Юрова, начальник управления Судебного департамента Андрей Рощевский, председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва, еще как минимум 14 судей «в разработке». «Судей обвиняют в торговле приговорами и мерами пресечения», — пишет издание.

    "У задержанного председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой в ходе обысков нашли и изъяли около 200 миллионов рублей наличными, «швейцарские часы фирмы Longines, одежду, парфюмерию, украшения и аксессуары знаменитого дома Gucci, многочисленные Louis Vuitton и другие женские «радости», а также золотые украшения»
    +1−0
    ПАТИОТ05 Апр 2023 в 21:58
    как правдоподобно и увлекательно. избили, отпустили. те пошли пожаловались. дело возбудили. и ни одной фамилии. это были секретные агенты.
    +4−0
    карпатыч05 Апр 2023 в 21:58
    событие, которое в стране здорового человека должно было повлечь отставку главы таможни, Росгвардии, полиции в стране курильщика даже не номер 10...
    +6−0
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