    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-в

    771мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.5eur87.1

    В Петербурге мужчина «заминировал» гипермаркет после ссоры с его сотрудниками

    1594
    обсудить

    Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор Андрею Васильеву, который «заминировал» гипермаркет после конфликта с его сотрудниками. Об этом 5 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    В конце октября 2021 года мужчина находился в крупном магазине на Заневском проспекте, 65, где его заподозрили в краже товара. Оскорбленный таким предположением, он позвонил в экстренные службы и заявил о бомбе.

    Васильева признали виновным в преступлении по второй части 207 статьи УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Сам горожанин в содеянном раскаялся.

    Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close