В Петербурге мужчина «заминировал» гипермаркет после ссоры с его сотрудниками

Красногвардейский райсуд Петербурга огласил приговор Андрею Васильеву, который «заминировал» гипермаркет после конфликта с его сотрудниками. Об этом 5 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города.



В конце октября 2021 года мужчина находился в крупном магазине на Заневском проспекте, 65, где его заподозрили в краже товара. Оскорбленный таким предположением, он позвонил в экстренные службы и заявил о бомбе.



Васильева признали виновным в преступлении по второй части 207 статьи УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Сам горожанин в содеянном раскаялся.

