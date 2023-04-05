Столичные спасатели справились с пожаром в здании Минобороны

Пожар на Знаменке, где расположены несколько отделов Министерства обороны, локализован. Огонь успел охватить 60 квадратных метров.

По данным ТАСС, пламя локализовали около восьми часов вечера 5 апреля. Агентство «Москва» сообщило, что на время пожара из 19-го дома по Знаменке эвакуировали порядка 50 человек. Телеканал «360» со ссылкой на Минобороны пишет, что огонь успел распространиться на 60 квадратных метров.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.