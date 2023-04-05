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    Столичные спасатели справились с пожаром в здании Минобороны

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    3 комментария

    Пожар на Знаменке, где расположены несколько отделов Министерства обороны, локализован. Огонь успел охватить 60 квадратных метров.

    По данным ТАСС, пламя локализовали около восьми часов вечера 5 апреля. Агентство «Москва» сообщило, что на время пожара из 19-го дома по Знаменке эвакуировали порядка 50 человек. Телеканал «360» со ссылкой на Минобороны пишет, что огонь успел распространиться на 60 квадратных метров.

    По предварительным данным, обошлось без пострадавших. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

    Здание также известно как дом Апраксиных. Судя по открытым источникам, там работают аудиторы, жилищники и отдел финансирования капстроительства Минобороны. Также в здании работают сотрудники главного управления военной полиции. Там же располагается мемориальный кабинет-музей маршала Жукова.

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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок05 Апр 2023 в 20:58
    "Столичные спасатели" - Чипов и Дэйлов?
    +0−0
    ProstoZloy05 Апр 2023 в 20:49
    "Потрудились мы недаром!
    Дружно справились с пожаром!
    Дом, как видите, сгорел.
    Но зато весь город цел!"
    +0−0
    своих не бросаем05 Апр 2023 в 20:47
    всё сгнило, всё растащили...
    +0−0
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