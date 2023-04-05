ТАСС: В Москве загорелось одно из зданий Минобороны

Пожар началася в центре Москвы вечером 5 апреля. Горит одно из помещений в здании Минобороны на Знаменке.

О возгорании на третьем этаже дома 19 по улице Знаменка пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь пожара пока не уточняется. По данным агентства, пожару присвоен повышенный номер сложности, второй из пяти.

Здание также известно как дом Апраксиных. Судя по открытым источникам, там работают аудиторы, жилищники и отдел финансирования капстроительства Минобороны. Также в здании работают сотрудники главного управления военной полиции. Там же располагается мемориальный кабинет-музей маршала Жукова.