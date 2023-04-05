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    ТАСС: В Москве загорелось одно из зданий Минобороны

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    21 комментарий

    Пожар началася в центре Москвы вечером 5 апреля. Горит одно из помещений в здании Минобороны на Знаменке.

    О возгорании на третьем этаже дома 19 по улице Знаменка пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь пожара пока не уточняется. По данным агентства, пожару присвоен повышенный номер сложности, второй из пяти.

    Здание также известно как дом Апраксиных. Судя по открытым источникам, там работают аудиторы, жилищники и отдел финансирования капстроительства Минобороны. Также в здании работают сотрудники главного управления военной полиции. Там же располагается мемориальный кабинет-музей маршала Жукова.

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    Комментарии 21

    Гость05 Апр 2023 в 20:46
    Ууууууу...
    Боже мой, это же кошмар!
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 20:44
    Я так понимаю горело именно то, что должно было сгореть, т.е. улики.
    +0−0
    26059757105 Апр 2023 в 20:41
    Гори, гори ясно! Чтобы не погасло!
    +1−3
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