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    SATO сдает ключи. Финская компания по аренде жилья может уйти из России

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    8 комментариев

    Финский инвестфонд SATOhomes, который занимается сдачей квартир в аренду, решил продать свой российский бизнес. Об этом 5 апреля сообщают «Ведомости» со ссылкой на партнеров компании. В самой SATOhomes на запрос издания не ответили.

    SATO скупала жильё в премиальных и бизнес-локациях, делала в них ремонт и сдавала в аренду. На конец 2022 года компании принадлежало 522 квартиры в 13 жилых комплексах Петербурга. География объектов — от Крестовского острова до набережной Обводного канала и Московского проспекта. Рыночная стоимость российских активов на конец прошлого года составляла 60,4 млн евро (5,2 млрд рублей по курсу ЦБ). Выручка дочернего предприятия SATO ООО «САТО Рус» в 2021 году составила 459 млн рублей.

    По данным СПАРК, в конце марта «САТО Рус» было переименовано в ООО «СПБ ХАУЗИНГ». Также сменился владелец: вместо Sato-Asunnot Oy им стала финская «СПБ ХОЛДИНГ ОЮ».

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    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2023 в 20:11
    Хорошая новость,пусть у себя бизнес делают.Скоро у них братишка из НАТО будут жить
    +0−0
    SERGEY11105 Апр 2023 в 19:54
    Ещё кто то из финского бизнеса тут разве остался ? Скатертью дорога .
    +2−0
    Ser_N077105 Апр 2023 в 19:51
    а как ща-в-розницу скинут, да с дисконтом все свои квартиры...
    вот веселуха начнется... хотя и так уже "по итогам первого квартала 2023 года на рынке элитной жилой недвижимости Северной столицы спрос уменьшился на 60% к январю-марту 2022 года. К четвертому кварталу прошлого года падение составило 19%. " (с)
    +1−1
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