SATO сдает ключи. Финская компания по аренде жилья может уйти из России

Финский инвестфонд SATOhomes, который занимается сдачей квартир в аренду, решил продать свой российский бизнес. Об этом 5 апреля сообщают «Ведомости» со ссылкой на партнеров компании. В самой SATOhomes на запрос издания не ответили.



SATO скупала жильё в премиальных и бизнес-локациях, делала в них ремонт и сдавала в аренду. На конец 2022 года компании принадлежало 522 квартиры в 13 жилых комплексах Петербурга. География объектов — от Крестовского острова до набережной Обводного канала и Московского проспекта. Рыночная стоимость российских активов на конец прошлого года составляла 60,4 млн евро (5,2 млрд рублей по курсу ЦБ). Выручка дочернего предприятия SATO ООО «САТО Рус» в 2021 году составила 459 млн рублей.

