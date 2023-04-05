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    В Испании задержали главу сети, через которую в Россию доставляли запчасти для военной авиации

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    16 комментариев

    Гражданин Украины и россиянин задержаны на севере Испании по подозрению в контрабанде технологий двойного назначения и оборонного комплекса. Спецслужбы говорят о международной бизнес-сети.

    О задержании 5 апреля сообщает пресс-служба МВД королевства. Фамилии и какие-либо другие данные, кроме гражданства, не называются. Известно, что у обоих прошли обыски, изьяты документы, техника и два дорогих автомобиля.

    Дело было открыто еще в 2021 году, когда агентам пришла информация о намерении супружеской пары из Украины наладить поставки в Россию военного авиационного оборудования. Задержания же прошли на основе данных о том, что скоро будет совершена поставка стекла для кабин военных самолетов.

    Один из ныне задержанных считается главой международной сети, через которую и осуществлялась контрабанда. Схема простая: товар отгружают в страны, которые не находятся под эмбарго и у которых сохранились торговые отношения с Россией.

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    Комментарии 16

    Гость05 Апр 2023 в 20:13
    Целый день не было у фонтанки радости и вот оно ,радость .Сейчас стервятники на летят
    +0−1
    26586993705 Апр 2023 в 19:57
    Хорошая новость
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 19:42
    Ну не иначе ф-16 решили у нас собрать из запчастей испанских)))
    +0−1
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