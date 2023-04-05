В Испании задержали главу сети, через которую в Россию доставляли запчасти для военной авиации

Гражданин Украины и россиянин задержаны на севере Испании по подозрению в контрабанде технологий двойного назначения и оборонного комплекса. Спецслужбы говорят о международной бизнес-сети.

О задержании 5 апреля сообщает пресс-служба МВД королевства. Фамилии и какие-либо другие данные, кроме гражданства, не называются. Известно, что у обоих прошли обыски, изьяты документы, техника и два дорогих автомобиля.

Дело было открыто еще в 2021 году, когда агентам пришла информация о намерении супружеской пары из Украины наладить поставки в Россию военного авиационного оборудования. Задержания же прошли на основе данных о том, что скоро будет совершена поставка стекла для кабин военных самолетов.