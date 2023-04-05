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    Москвичи отстояли участок на берегу Святого озера, где собирались строить мечеть. Собянин нашел ей другое место

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    Участок на востоке Москвы, где планировалось построить мечеть, освобожден от застройки. Мэр столицы Сергей Собянин 4 апреля сообщил, что для нее нашли новое место.

    Скандал вокруг стройки начался с приходом весны. В чатах жителей района Кожухово прошел слух, что на берегу Святого озера построят мечеть, медресе, гостиницу и чуть ли не торговый центр, общая площадь построек в пересказах дорастала до 60 тысяч квадратных метров. Озеро и еще два рядом с ним явяются особо охраняемой территорией, там также расположены два православных храма, в которые приезжают поломники.

    Начиная с марта местная общественность регулярно выходила на сборы и высказывала свое негативное отношение к стройке, подробно об этом можно прочитать на портале MSK1. Прокомментировать скандао успел и Рамзан Кадыров: «Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет — не важно. Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам. Трусы и провокаторы».

    Собянин поставил в споре точку. Во-первых, по его словам, решение о стройке принято не было, вопрос лишь находился на рассмотрении. Во-вторых, речь шла «о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.». Так или иначе, стройку решили перенести. По словам Собянина, решение было принято после соответствующих просьб от патриарха Кирилла и председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина.

    Мечеть, уверяет мэр, постоят рядом с метро «Косино» — между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. «С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам», — заключил Собянин.

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