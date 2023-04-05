Москвичи отстояли участок на берегу Святого озера, где собирались строить мечеть. Собянин нашел ей другое место

Участок на востоке Москвы, где планировалось построить мечеть, освобожден от застройки. Мэр столицы Сергей Собянин 4 апреля сообщил, что для нее нашли новое место. Скандал вокруг стройки начался с приходом весны. В чатах жителей района Кожухово прошел слух, что на берегу Святого озера построят мечеть, медресе, гостиницу и чуть ли не торговый центр, общая площадь построек в пересказах дорастала до 60 тысяч квадратных метров. Озеро и еще два рядом с ним явяются особо охраняемой территорией, там также расположены два православных храма, в которые приезжают поломники.

Начиная с марта местная общественность регулярно выходила на сборы и высказывала свое негативное отношение к стройке, подробно об этом можно прочитать на портале MSK1. Прокомментировать скандао успел и Рамзан Кадыров: «Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет — не важно. Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам. Трусы и провокаторы».