Ресторан «Эривань» уберет летнюю веранду от входа в Александринский театр. Стороны помирились в суде

Александринский театр и компания «Старый свет», которой принадлежит ресторан «Эривань» на набережной Фонтанки, договорились, что заведение уберет летнюю веранду, которая если не перегородила, то сузила проход ко входу на новую сцену театра. Это следует из определения, опубликованного на сайте Арбитражного суда.



Театр в августе 2022 года подал иск к ООО «Старый свет» и ООО «Скала» о восстановлении нарушенных прав на земельный участок у северо-восточного фасада дома 51–53, литера А, по набережной Фонтанки, где размещается ресторан «Эривань». Заведение установило там летнюю веранду площадью около 36 кв. м.

