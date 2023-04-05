Чисто петербургская свадьба, но для туристов. Главные городские ЗАГСы готовы работать до ночи

Дворцы бракосочетаний в центре Петербурга будут работать до позднего вечера. Таким образом власти надеятся привлечь пары из регионов, которые хотят провести торжественную церемонию в исторических декорациях.

Как сообщает пресс-служба Смольного 3 апреля, ЗАГСы на Английской набережной и на Фурштатской улице будут работать до 23:00. Последняя церемония бракосочетания будет заканчиваться в 23.20. Такой режим работы установят с 1 мая по 30 сентября.

Власти надеятся, что дворцы бракосочетания с историческими интерьерами будут востребованы не только у петербуржцев, но и у туристов. В 2022 году в Петербурге треть пар из зарегистрировавших брак не имела городской прописки. Число молодоженов из других регионов по сравнению с 2021 годом выросло на 16%.