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    Президент УЕФА высказался о возможности допуска российских команд до соревнований до конца СВО

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    3 комментария

    Решить вопрос с допуском российских футбольных клубов и сборных до международных соревнований до окончания СВО на Украине будет непросто. Об этом 5 апреля заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    «По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить», — сказал он на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА (цитата по ТАСС).

    Сегодня Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА на новый четырехлетний срок. Выборы проводились на безальтернативной основе.

    В конце марта президент РФС Александр Дюков заявил, что организация ставит перед собой задачу по возвращению сборной к участию в европейских соревнованиях. При этом он допустил, что РФС может выйти из УЕФА в апреле, после конгресса, который состоялся 5 апреля в Лиссабоне.

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    Комментарии 3

    Эд Хэммет05 Апр 2023 в 18:13
    А велика ли потеря? С той игрой, что показывают наши клубы и сборная, успехов быть не может. В общем, отряд не заметил потери бойца и матч доиграл до конца.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 18:04
    Ну, правильно.

    Надо выбирать - или воевать, или в футбол играть на чемпионатах мира.

    Совмещать не получится.
    +0−0
    Antuan Rokanten05 Апр 2023 в 18:02
    Да все уже, в Азию переходим - и точка.
    +0−0
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