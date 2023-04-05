Президент УЕФА высказался о возможности допуска российских команд до соревнований до конца СВО

Решить вопрос с допуском российских футбольных клубов и сборных до международных соревнований до окончания СВО на Украине будет непросто. Об этом 5 апреля заявил президент УЕФА Александер Чеферин.



«По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить», — сказал он на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА (цитата по ТАСС).



Сегодня Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА на новый четырехлетний срок. Выборы проводились на безальтернативной основе.



В конце марта президент РФС Александр Дюков заявил, что организация ставит перед собой задачу по возвращению сборной к участию в европейских соревнованиях. При этом он допустил, что РФС может выйти из УЕФА в апреле, после конгресса, который состоялся 5 апреля в Лиссабоне.

