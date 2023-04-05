Золотодобытчик. Бульдозерист пытался вывезти с прииска химически чистое золото почти на три миллиона

Уезжая с вахты на золотоносном прииске в Амурской области, машинист бульдозера попытался вывезти под стельками и в пластиковых бутылках золотую крошку. Металл потянул почти на три миллиона рублей.
О передаче дела в суд 5 апреля сообщает МВД Медиа. 37-летнему вахтовику вменяют 191-ю статью УК — незаконная перевозка драгметаллов. Бульдозериста задержали в ноябре прошлого года, когда он уезжал с прииска в городе Зея вместе с другими вахтовиками. Под пассажирским сиденьем во время досмотра нашли бутылку из-под шампуня и облепихового масла, в обеих была насыпана золотая крошка. Во время личного досмотра еще немного драгоценного металла нашли под стельками его ботинок.
«Результаты проведённой экспертизы показали, что в изъятом у злоумышленника веществе содержатся 825,9 грамма химически чистого золота и 45,65 грамма серебра», — отмечает МВД Медиа.
Бульдозерист уверяет, что золото нашел в лесу, когда августовским днем прогуливался неподалеку от прииска. Металл лежал в старом пластиковом ведре, вахтовик смог незаметно для других пронести его в бытовку и расфасовать. Дело передано в суд.