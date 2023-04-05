    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-в

    771мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.5eur87.1

    Золотодобытчик. Бульдозерист пытался вывезти с прииска химически чистое золото почти на три миллиона

    1939
    1 комментарий

    Уезжая с вахты на золотоносном прииске в Амурской области, машинист бульдозера попытался вывезти под стельками и в пластиковых бутылках золотую крошку. Металл потянул почти на три миллиона рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    О передаче дела в суд 5 апреля сообщает МВД Медиа. 37-летнему вахтовику вменяют 191-ю статью УК — незаконная перевозка драгметаллов. Бульдозериста задержали в ноябре прошлого года, когда он уезжал с прииска в городе Зея вместе с другими вахтовиками. Под пассажирским сиденьем во время досмотра нашли бутылку из-под шампуня и облепихового масла, в обеих была насыпана золотая крошка. Во время личного досмотра еще немного драгоценного металла нашли под стельками его ботинок.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Результаты проведённой экспертизы показали, что в изъятом у злоумышленника веществе содержатся 825,9 грамма химически чистого золота и 45,65 грамма серебра», — отмечает МВД Медиа.

    Бульдозерист уверяет, что золото нашел в лесу, когда августовским днем прогуливался неподалеку от прииска. Металл лежал в старом пластиковом ведре, вахтовик смог незаметно для других пронести его в бытовку и расфасовать. Дело передано в суд.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    Leo6405 Апр 2023 в 19:27
    "когда августовским днем прогуливался неподалеку от прииска"

    Экий романтик этот бульдозерист ))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close