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    В Сочи в битве сошлись «ангелы» и мужчина в черном. В деле разбирается полиция

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    2 комментария

    На популярной туристической улице в Сочи развернулась битва добра и зла. На самом деле это были прохожий в черной одежде и промоутеры в костюмах ангелов, но смотрелась потасовка весьма эпично.

    Полиция уже организовала проверку, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. За помощью обратились промоутеры-«ангелы»: рассказали, что на Навагинской улице к ним подошел незнакомец, стал браниться, угрожать и вести себя агрессивно.

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    На кадрах видно, как «ангелы» с белыми и черными крыльями стоят напротив прохожего. «Белый» сбрасывает крылья и принимает активное участие в потасовке, «черный» в основном стоит рядом.

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    Комментарии 2

    chip105 Апр 2023 в 17:56
    Ангел рубится по деревенски, наотмашь )
    +0−0
    DEMOMON05 Апр 2023 в 17:44
    Дикари.
    +0−0
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