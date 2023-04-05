В Сочи в битве сошлись «ангелы» и мужчина в черном. В деле разбирается полиция

На популярной туристической улице в Сочи развернулась битва добра и зла. На самом деле это были прохожий в черной одежде и промоутеры в костюмах ангелов, но смотрелась потасовка весьма эпично.



Полиция уже организовала проверку, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. За помощью обратились промоутеры-«ангелы»: рассказали, что на Навагинской улице к ним подошел незнакомец, стал браниться, угрожать и вести себя агрессивно.