ГИБДД в выходные будет усиленно ловить пьяных водителей в Петербурге и области

Раз в две недели в Петербурге и Ленинградской области проходят рейды по выявлению пьяных водителей. В Госавтоинспекции рассказали, когда ждать массовых проверок в апреле.



Первый рейд «Нетрезвый водитель» пройдет уже на этой неделе — в ночь с 7 на 8 апреля, с 8 на 9 апреля и с 9 на 10 апреля, сообщает 5 апреля региональное УГИБДД. Следующее мероприятие запланировано на предпоследние выходные месяца: с 21 на 22 апреля, с 22 на 23 апреля и с 23 на 24 апреля.

В ГИБДД напоминают, что за пьяную езду или передачу управления транспортом нетрезвому человеку по статье 12.8 КоАП РФ полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уже уголовное наказание.