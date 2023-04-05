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    ГИБДД в выходные будет усиленно ловить пьяных водителей в Петербурге и области

    2010
    6 комментариев

    Раз в две недели в Петербурге и Ленинградской области проходят рейды по выявлению пьяных водителей. В Госавтоинспекции рассказали, когда ждать массовых проверок в апреле.

    Первый рейд «Нетрезвый водитель» пройдет уже на этой неделе — в ночь с 7 на 8 апреля, с 8 на 9 апреля и с 9 на 10 апреля, сообщает 5 апреля региональное УГИБДД. Следующее мероприятие запланировано на предпоследние выходные месяца: с 21 на 22 апреля, с 22 на 23 апреля и с 23 на 24 апреля.

    В ГИБДД напоминают, что за пьяную езду или передачу управления транспортом нетрезвому человеку по статье 12.8 КоАП РФ полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уже уголовное наказание.

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    ПетербургГИБДДПьяный водитель
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    Комментарии 6

    vic_5e4cd1938d1a805 Апр 2023 в 20:05
    Зачем предупреждать?
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 19:52
    на ветеранов и дачном на кольце нарушая все правила ППД они стоят и ловят тех кому перекрыли проезд
    +0−0
    SERGEY11105 Апр 2023 в 19:50
    В районе Пискарёвки и улицы ЗАМШИНА можно не стоять - я в отъезде .
    +1−0
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