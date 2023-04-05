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    Путин рассказал, почему отношения России и США переживают глубокий кризис

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    72 комментария

    Политика поддержки цветных революций со стороны Вашингтона привела к тому, что отношения между Россией и США переживают глубокий кризис. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у 17 вновь прибывших послов.

    Президент обращался к каждому из присутствующих дипломатов. В том числе, и к новому послу США Линн Трейси, которой он назвал причины ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, нарушив, по своему признанию, «благостную обстановку» на церемонии.

    «Отношения России и США, от которых напрямую зависят мировая безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка... Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций, в том числе переворота в Киеве, в конечном итоге и привело к украинскому кризису и внесло вклад в деградацию отношений. Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать отношения с США исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — сказал Путин.

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    Комментарии 72

    Гость05 Апр 2023 в 18:15
    Все вокруг да около и все в размытых формах. И Украина тут ни причем. А на самом деле все просто. Я могу сравнивать уровень жизни и накопившиеся проблема 20 лет назад и сейчас в США. 20 лет назад для того, чтобы объяснить, что, как утверждают в США, уровень жизни упал по сравнению с 1968 годом, и для того, чтобы отвлечь население, Ирана хватало, то тут потребовалась рыбка покрупнее (Ираном не отделаешься). Что касается кризиса отношений, ведь он постоянно увеличивался (какой бы список Магнитского США могли бы устроить на своей территории, что было бы с Пуси Райт после перформанса в Зоологическом музее в США. Возможно, до сих пор бы сидели. Что было бы с Навальным после провокационных митингов, где полицию забрасывали камнями. И т.д.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 18:13
    Потому что у клона нет черного пояса по дзюдо
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 18:12
    Когда у людей все в порядке с жизнью, с правами и свободами, с образованием и здравоохранением, с доходами, то и никаких "цветных революций" никогда не произойдет.

    Вы поверите, если вам скажут, что эта пресловутая "цветная революция" произошла, например, в Новой Зеландии или Швеции ?

    Вот то-то и оно.
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