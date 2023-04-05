Путин рассказал, почему отношения России и США переживают глубокий кризис

Политика поддержки цветных революций со стороны Вашингтона привела к тому, что отношения между Россией и США переживают глубокий кризис. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у 17 вновь прибывших послов.



Президент обращался к каждому из присутствующих дипломатов. В том числе, и к новому послу США Линн Трейси, которой он назвал причины ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, нарушив, по своему признанию, «благостную обстановку» на церемонии.



«Отношения России и США, от которых напрямую зависят мировая безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка... Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций, в том числе переворота в Киеве, в конечном итоге и привело к украинскому кризису и внесло вклад в деградацию отношений. Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать отношения с США исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — сказал Путин.

