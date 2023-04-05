В Петербурге отправили в колонию «юных алхимиков». Они уверяли, что добывали палладий

Два петербуржца получили наказание за «занятия алхимией». Один из фигурантов заявил, что всего лишь добывал золото, серебро и палладий, но суд в его увлечение не поверил и признал обоих виновными по «наркотической» статье.



О подробностях дела 5 апреля сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Первого героя истории — Юрия Халиевского — признали виновным еще и в подделке паспорта, но это дело прекратили в связи с истечением срока давности. Халиевский получил 16 лет в колонии строгого режима, а его помощник Павел Орлов — 8 лет.