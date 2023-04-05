В Петербурге отправили в колонию «юных алхимиков». Они уверяли, что добывали палладий

Два петербуржца получили наказание за «занятия алхимией». Один из фигурантов заявил, что всего лишь добывал золото, серебро и палладий, но суд в его увлечение не поверил и признал обоих виновными по «наркотической» статье.
О подробностях дела 5 апреля сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Первого героя истории — Юрия Халиевского — признали виновным еще и в подделке паспорта, но это дело прекратили в связи с истечением срока давности. Халиевский получил 16 лет в колонии строгого режима, а его помощник Павел Орлов — 8 лет.
Суд установил, что в 2020 году Халиевский арендовал квартиру у своего друга Орлова, чтобы производить там наркотик. Орлов за плату покупал химические реактивы, а Халиевский делал «продукт». В итоге наркотика получилось более 3 килограммов. В квартире нашли канистры с жидкостями, в которых было вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию наркотика.
Также у Халиевского нашли почти 7 граммов другого запрещенного вещества и поддельный паспорт. Он пояснил, что один из ингредиентов без паспорта не продают, и сетовал, что не был допрошен единственный свидетель, которому можно доверять. Это была служебно-разыскная собака Зайка.
Показания Халиевского были весьма живописны. «Город спал, и вместе с городом спал Юрий Халиевский. Первые лучики солнца забрезжили над линией горизонта. Бабах! Раздался звук разбиваемого стекла, и в комнату ворвался вооруженный до зубов опер с маузером или парабеллумом в руках. Он закричал: «Лежать, бояться!» и потребовал предъявить ему паспорт», — рассказал подсудимый. Он пояснил, что претензии к нему возникли из-за покупки веществ, которые были нужны «для невинного увлечения в виде добычи благородных и не очень металлов».
Впрочем, эксперт заключил, что таким способом никаких драгоценных металлов добыть точно нельзя. Оба фигуранта вину не признали, но это им не помогло.