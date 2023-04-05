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    В Петербург вернули иностранца, уехавшего от уголовного дела о надругательстве над девочкой

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    4 комментария

    Подозреваемого в насилии над школьницей в центре Петербурга полицейские нашли у торгово-развлекательного центра в Калуге.

    Понедельник выдался особенно сложным у 35-летнего гражданина Таджикистана. Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, около шести часов вечера он не разминулся с сотрудниками правоохранительных органов у ТРЦ «Рио» на улице Кирова.

    За этим последовала поездка в Петербург в наручниках. Здесь иностранца более месяца дожидается уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

    О надругательстве над 11-летней девочкой 18 февраля сообщила мать. Незнакомец распустил руки около семи часов вечера неподалёку от школы.

    Иностранец задержан на двое суток. Накануне после допроса у следователя его определили в изолятор временного содержания.

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    Комментарии 4

    Гость05 Апр 2023 в 14:58
    Три из четырех, особо тяжких преступлений, совершается ими. Насколько безопасны были бы наши города без них.
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 14:52
    Опять криминальная новость про обижаемых русскими мигрантов.
    +1−0
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