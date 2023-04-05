В Петербург вернули иностранца, уехавшего от уголовного дела о надругательстве над девочкой

Подозреваемого в насилии над школьницей в центре Петербурга полицейские нашли у торгово-развлекательного центра в Калуге.
Понедельник выдался особенно сложным у 35-летнего гражданина Таджикистана. Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, около шести часов вечера он не разминулся с сотрудниками правоохранительных органов у ТРЦ «Рио» на улице Кирова.
За этим последовала поездка в Петербург в наручниках. Здесь иностранца более месяца дожидается уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
О надругательстве над 11-летней девочкой 18 февраля сообщила мать. Незнакомец распустил руки около семи часов вечера неподалёку от школы.
Иностранец задержан на двое суток. Накануне после допроса у следователя его определили в изолятор временного содержания.