В Петербург вернули иностранца, уехавшего от уголовного дела о надругательстве над девочкой

Подозреваемого в насилии над школьницей в центре Петербурга полицейские нашли у торгово-развлекательного центра в Калуге.



Понедельник выдался особенно сложным у 35-летнего гражданина Таджикистана. Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, около шести часов вечера он не разминулся с сотрудниками правоохранительных органов у ТРЦ «Рио» на улице Кирова.

За этим последовала поездка в Петербург в наручниках. Здесь иностранца более месяца дожидается уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.