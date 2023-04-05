ПМЭФ пересаживается на китайские машины

Руководство «Росконгресса» (оператор Петербургского международного экономического форума) на этой неделе заявило о том, что новым официальным автомобилем ПМЭФ-2023 станет китайский внедорожник EXEED VX.
Это флагманская модель марки, которая по итогам марта 2023 года заняла пятое место по количеству продаж в России (3368 машин). Всего с начала года продано 7268 автомобилей EXEED. Модель VX — самая дорогая в линейке бренда. В петербургских салонах цены на него — от 4,9 млн рублей до 5,65 млн в зависимости от комплектации.
В предыдущие годы официальным автомобилем ПМЭФ неизменно был Mercedes — модели E и S. C февраля прошлого года цены на них в салонах очень сильно выросли. Теперь они стоят от 7,7 млн за E-klasse и от 21 млн за S-klasse.
Однако, скорее всего, выбор EXEED обусловлен не ценами, а доступностью машин в нужном количестве. Дело в том, что для каждого форума каждый год поставлялось около 300–400 машин. После форума они распродавались через городские салоны. А сейчас собрать такое количество «мерседесов» просто нереально: официально они больше в Россию не поставляются, и дилеры распродают остатки и поставки в рамках параллельного импорта. Уже на прошлом ПМЭФ гостей возили на неоднородном автопарке, а теперь, видимо, принято решение все же привести его в упорядоченное состояние.
«Уверен, новый официальный автомобиль форума EXEED поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников», — прокомментировал этот выбор директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.