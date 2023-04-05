ПМЭФ пересаживается на китайские машины

Руководство «Росконгресса» (оператор Петербургского международного экономического форума) на этой неделе заявило о том, что новым официальным автомобилем ПМЭФ-2023 станет китайский внедорожник EXEED VX.

Это флагманская модель марки, которая по итогам марта 2023 года заняла пятое место по количеству продаж в России (3368 машин). Всего с начала года продано 7268 автомобилей EXEED. Модель VX — самая дорогая в линейке бренда. В петербургских салонах цены на него — от 4,9 млн рублей до 5,65 млн в зависимости от комплектации.

В предыдущие годы официальным автомобилем ПМЭФ неизменно был Mercedes — модели E и S. C февраля прошлого года цены на них в салонах очень сильно выросли. Теперь они стоят от 7,7 млн за E-klasse и от 21 млн за S-klasse.