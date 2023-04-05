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    Махал ножом из-за лимонада. В Репино задержали вора-неудачника

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    1 комментарий

    В поселке Репино задержали 27-летнего мужчину, который размахивал ножом в магазине. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    В ночь с 31 марта по 1 апреля посетитель открыл дверь в магазин на Зеленогорском шоссе, 5, и, шатаясь, подошёл к продавцу. Достав нож, принялся дырявить лезвием кассовый стол. Присутствовавшие, похоже, не испытали страха, наоборот, прониклись к нему жалостью. Грабитель требовал сигарет, шоколадки и «попить», но в итоге ушёл без добычи.

    Судя по разговорам, продавец, вероятно, был знаком с неприятным гостем. Ушли они оттуда тоже вместе, когда магазин закрывался на ночь.

    Полицейские остановили вора-неудачника накануне днём у дома 18 на Цветочной улице в том же Репино. Известно, что ему 27 лет. Сейчас мужчина не работает, ранее был судим.

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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2023 в 19:20
    Это один из тех мигрантов, которые, как здесь врут некоторые, «совершают 3/4 всех преступлений»?
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