Махал ножом из-за лимонада. В Репино задержали вора-неудачника

В поселке Репино задержали 27-летнего мужчину, который размахивал ножом в магазине. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 31 марта по 1 апреля посетитель открыл дверь в магазин на Зеленогорском шоссе, 5, и, шатаясь, подошёл к продавцу. Достав нож, принялся дырявить лезвием кассовый стол. Присутствовавшие, похоже, не испытали страха, наоборот, прониклись к нему жалостью. Грабитель требовал сигарет, шоколадки и «попить», но в итоге ушёл без добычи.

Судя по разговорам, продавец, вероятно, был знаком с неприятным гостем. Ушли они оттуда тоже вместе, когда магазин закрывался на ночь.

Полицейские остановили вора-неудачника накануне днём у дома 18 на Цветочной улице в том же Репино. Известно, что ему 27 лет. Сейчас мужчина не работает, ранее был судим.

