Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет в Ростовской области. Есть пострадавшие

Междугородний автобус попал в аварию на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области утром 5 апреля. В салоне находились три десятка человек, нескольким потребовалась помощь медиков.

По предварительным данным, в 9:40 на 812-м километре дороги М-4 «Дон» 52-летний водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту «Москва — Ставрополь», не справился с управлением и съехал на обочину, сообщает пресс-служба УГИБДД Ростовской области. После этого автобус опрокинулся на бок.