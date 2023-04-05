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    Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет в Ростовской области. Есть пострадавшие

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    ГУ МЧС России по ростовской области

    Междугородний автобус попал в аварию на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области утром 5 апреля. В салоне находились три десятка человек, нескольким потребовалась помощь медиков.

    По предварительным данным, в 9:40 на 812-м километре дороги М-4 «Дон» 52-летний водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту «Москва — Ставрополь», не справился с управлением и съехал на обочину, сообщает пресс-служба УГИБДД Ростовской области. После этого автобус опрокинулся на бок.

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    В момент ДТП в автобусе находились 32 пассажира. Двоих из них госпитализировали.

    Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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