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    Петербург стал самым популярным направлением для поездок на майские праздники внутри страны

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    Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований отелей в России на «длинные» майские выходные — его выбрали 11 % путешественников. В среднем туристы планируют остановиться в городе на Неве на 3–4 дня.

    Такие данные получены в результате анализа планов россиян цифровой экосистемой МТС с помощью сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com. Помимо Петербурга, в пятерку лидеров направлений внутри страны вошли Казань (7 % от общего количества бронирований), Москва (6 %), Сочи (5 %) и Нижний Новгород (5 %).

    В ближнем зарубежье наиболее популярны Беларусь, Узбекистан и Абхазия. Больше всего бронирований сделано в Минске, на втором месте также белорусский город Брест, а замыкает тройку Ташкент — столица Узбекистана. В исследовании учитывались данные по 20 городам России и стран ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований на период с 29 апреля по 9 мая включительно.

    Отметим, что хотя в этом году майские праздники разделяет четырехдневная рабочая неделя, 20 % путешественников планируют свой отдых с захватом рабочих дней со 2 по 5 мая.

    «В прошлом году значительная часть бронирований как по России, так и за рубежом была сделана за одну-две недели до майских выходных, — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников. — Несмотря на то, что в этом году глубина бронирования немного растет, спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники еще не достиг своего пика. По нашим прогнозам, ближе к началу каникул загрузка в бюджетных отелях будет близка к стопроцентной, туристы начнут бронировать более дорогие объекты, что приведет и к росту среднего чека».

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