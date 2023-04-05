Петербург стал самым популярным направлением для поездок на майские праздники внутри страны

Санкт-Петербург стал лидером по количеству бронирований отелей в России на «длинные» майские выходные — его выбрали 11 % путешественников. В среднем туристы планируют остановиться в городе на Неве на 3–4 дня.

Такие данные получены в результате анализа планов россиян цифровой экосистемой МТС с помощью сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com. Помимо Петербурга, в пятерку лидеров направлений внутри страны вошли Казань ( 7 % от общего количества бронирований), Москва ( 6 % ), Сочи ( 5 % ) и Нижний Новгород ( 5 % ).