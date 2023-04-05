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    Для начала отключили газ. В доме на Петроградке принудительно выселят жильцов для капремонта

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    11 комментариев

    Жильцы дома на Каменноостровском проспекте обратились в прокуратуру: они третий месяц сидят без газа и горячей воды. Власти Петроградского района утверждают, что ресурсы отключены из-за аварийности — чтобы всё не взлетело.

    Как сообщили жильцы 4-й парадной дома на Каменноостровском проспекте, 38/96, газ перекрыли еще 31 января. Горячее водоснабжение здесь не предусмотрено, воду греют газовыми колонками. А подключение водонагревателей и переносных электроплит не выдерживает проводка.

    В управляющей компании дома «Фонтанке» объяснили, что сделали это из-за аварийности перекрытий на кухнях. Конструкциям нужен капремонт, и находиться в таких помещениях небезопасно даже с отключенным газом. В Фонде капремонта Петербурга уверяют, что такие работы с жильцами в квартирах не делаются: их надо переселять, но жильцы не хотят.

    В администрации Петроградского района сообщили, что готовы переселить собственников принудительно. Подробнее о том, как разворачивается ситуация, читайте в материале 47news.

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    Комментарии 11

    Инкогнито202105 Апр 2023 в 12:26
    отжимают недвижимость
    +1−0
    26055936105 Апр 2023 в 12:21
    Если изучить предисторию, то непонятно, почему жильцы не хотят переехать временно в маневренный фонд.
    +0−1
    28030352905 Апр 2023 в 12:10
    Удивительно, какие лишения готовы терпеть некоторые граждане в попытках получить себе квартиры нахаляву.
    +0−3
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