Для начала отключили газ. В доме на Петроградке принудительно выселят жильцов для капремонта

Жильцы дома на Каменноостровском проспекте обратились в прокуратуру: они третий месяц сидят без газа и горячей воды. Власти Петроградского района утверждают, что ресурсы отключены из-за аварийности — чтобы всё не взлетело.



Как сообщили жильцы 4-й парадной дома на Каменноостровском проспекте, 38/96, газ перекрыли еще 31 января. Горячее водоснабжение здесь не предусмотрено, воду греют газовыми колонками. А подключение водонагревателей и переносных электроплит не выдерживает проводка.



В управляющей компании дома «Фонтанке» объяснили, что сделали это из-за аварийности перекрытий на кухнях. Конструкциям нужен капремонт, и находиться в таких помещениях небезопасно даже с отключенным газом. В Фонде капремонта Петербурга уверяют, что такие работы с жильцами в квартирах не делаются: их надо переселять, но жильцы не хотят.

