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    «Доктор Питер» и «Фонтанка» ищут лучшего педиатра и терапевта в Петербурге

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    Уже второй год подряд «Доктор Питер» и «Фонтанка» выбирают лучших терапевта и педиатра в городе с помощью читателей. Народное голосование в номинации «Спасибо, доктор» продлится еще 5 дней — до 10 апреля.

    Сказать «спасибо» своим любимым педиатру или терапевту можно, зайдя на страницу голосования, авторизовавшись через соцсети и написав фамилию и имя специалиста, а также название медучреждения, где он работает, в специальных окошках. Обратите внимание — это обязательно должны быть государственная поликлиника, больница или медицинский центр. После 10 апреля терапевт и педиатр, набравшие больше всего голосов, получат свои награды.

    Премия «Доктор Питер — государственная медицина» вручается специалистам по итогам опроса ведущих представителей медицинского сообщества со всего города. И только в одной номинации решающим является голос пациентов. В прошлом году в ходе голосования было названо более 400 врачей, победителями стали Карина Цаголова — терапевт из Всеволожской клинической межрайонной больницы и Ирина Павлова — педиатр детского поликлинического отделения № 32 городской поликлиники № 78.

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