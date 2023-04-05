«Доктор Питер» и «Фонтанка» ищут лучшего педиатра и терапевта в Петербурге

Уже второй год подряд «Доктор Питер» и «Фонтанка» выбирают лучших терапевта и педиатра в городе с помощью читателей. Народное голосование в номинации «Спасибо, доктор» продлится еще 5 дней — до 10 апреля.

Сказать «спасибо» своим любимым педиатру или терапевту можно, зайдя на страницу голосования, авторизовавшись через соцсети и написав фамилию и имя специалиста, а также название медучреждения, где он работает, в специальных окошках. Обратите внимание — это обязательно должны быть государственная поликлиника, больница или медицинский центр. После 10 апреля терапевт и педиатр, набравшие больше всего голосов, получат свои награды.