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    В Петербурге будут оказывать поддержку местным предприятиям, работающим на иностранном рынке

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    3 комментария

    В Петербурге власти смогут оказывать финансовую и имущественную помощь зарегистрированным в городе предприятиям, которые работают на иностранном рынке. Соответствующий законопроект Законодательное собрание Петербурга приняло на заседании 5 апреля в первом чтении.

    Проект корректирует городской закон о промышленной политике. В частности, речь идет о предприятиях, которые ведут деятельность на континентальном шельфе. Член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов поинтересовался у презентовавшего проект депутата Всеволода Беликова, о каких конкретно компаниях идет речь.

    «Ну... "Газпром"», — ответил соавтор инициативы. Позднее он пояснил, что под эти критерии подпадают все зарегистрированные в Петербурге компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, даже в форме ИП.

    Депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Панов предложил распространить законопроект также и на импортеров. Коммунист Ирина Иванова заметила, что последние два года в городе уже действуют федеральные меры поддержки экспортеров.

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    Комментарии 3

    Чёрт Опасный05 Апр 2023 в 13:01
    Я так понимаю, что нам скоро предложат опять скинуться на что-нибудь?
    +0−0
    houspi05 Апр 2023 в 11:48
    Пусть Газпром внутренние резервы изыскивает, например сократит зарплаты спортсменам, присосавшимся к народному достоянию.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок05 Апр 2023 в 11:34
    "Ну... «Газпром»" - кто дал "соавтору" таблетку подавляющую центры вранья?! :)
    +1−0
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