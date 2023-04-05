В Петербурге будут оказывать поддержку местным предприятиям, работающим на иностранном рынке

В Петербурге власти смогут оказывать финансовую и имущественную помощь зарегистрированным в городе предприятиям, которые работают на иностранном рынке. Соответствующий законопроект Законодательное собрание Петербурга приняло на заседании
Проект корректирует городской закон о промышленной политике. В частности, речь идет о предприятиях, которые ведут деятельность на континентальном шельфе. Член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов поинтересовался у презентовавшего проект депутата Всеволода Беликова, о каких конкретно компаниях идет речь.
«Ну... "Газпром"», — ответил соавтор инициативы. Позднее он пояснил, что под эти критерии подпадают все зарегистрированные в Петербурге компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, даже в форме ИП.
Депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Панов предложил распространить законопроект также и на импортеров. Коммунист Ирина Иванова заметила, что последние два года в городе уже действуют федеральные меры поддержки экспортеров.