В Петербурге будут оказывать поддержку местным предприятиям, работающим на иностранном рынке

В Петербурге власти смогут оказывать финансовую и имущественную помощь зарегистрированным в городе предприятиям, которые работают на иностранном рынке. Соответствующий законопроект Законодательное собрание Петербурга приняло на заседании 5 апреля в первом чтении.



Проект корректирует городской закон о промышленной политике. В частности, речь идет о предприятиях, которые ведут деятельность на континентальном шельфе. Член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов поинтересовался у презентовавшего проект депутата Всеволода Беликова, о каких конкретно компаниях идет речь.

