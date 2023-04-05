Пособия на детей придут в другие даты: публикуем график выплат на весь год

Дата выплаты пособия из маткапитала изменится в мае Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





В последние годы правительство активно меняет систему соцподдержки как в плане появления новых пособий, так и в плане некоторых технических моментов. В 2023 году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили, а ряд выплат передали новой организации — Социальному фонду России — из органов соцзащиты. Это привело к тому, что изменился порядок выплаты некоторых пособий: СФР принял решение выплачивать пособия в единый день по всей стране. Из-за этого выплаты постепенно переносят с привычных дат на новые.



В 2023 году пособие на детей до трех лет стало частью универсального единого пособия, которое объединило ряд выплат семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Также туда вошли пособия беременным и на детей от трех до семи и от восьми до шестнадцати лет. Люди, которые подавали заявление на эти пособия в прошлом году, получают их еще по старым правилам, а те, кто оформил именно универсальное, — в единый день, третьего числа. Универсальное пособие предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Но будет и применяться комплексная оценка нуждаемости, а также правило нулевого дохода: это значит, что в пособии откажут, если взрослые не работают. Размер пособия на детей будет различаться в зависимости от финансового положения и составит 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране в 2023 году он составляет 13 944 рубля. Соответственно, минимальный размер пособия — 6972 рубля, максимальный — 13 944 рубля. Беременным пособие назначают по тому же принципу, но для расчетов применяют прожиточный минимум трудоспособного гражданина — 15 669 рублей.

Отдельные сложности возникли с переданной из органов социальной защиты населения выплатой на первого ребенка до 3 лет. До передачи пособия в соцфонд дата его начисления менялась в зависимости от региона. Кроме того, пособие выплачивалось за текущий месяц, а теперь — за предыдущий. То есть в марте люди получили пособие за февраль, а в апреле — за март. Переход на новые правила произошел в феврале: за январь родители получили деньги в январе, а за февраль — уже в марте. Из-за такого пропуска месяца многие потеряли пособие и обращались в редакцию с жалобами.

Как объяснили в Социальном фонде, по закону выплаты должны осуществляться период с 1-го по 25-е число, но для удобства были определены единые дни. Для выплаты пособия из материнского капитала тоже установлен единый день — пятое число следующего месяца. Этому пособию переход на единый день только предстоит.

— С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день, 5-го числа, за предыдущий месяц, — сообщили в Социальном фонде РФ. — Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.



Выплату из материнского капитала можно оформить, если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по стране это 28 750 рублей, но в каждом регионе сумма отличается. Размер пособия тоже зависит от региона: в среднем по стране это 13 944 рубля. До 2023 года семьи с детьми от рождения до трех лет могли получать пособие только на первого и второго ребенка, сейчас можно оформить эту выплату на детей вне зависимости от очередности рождения.

Если единый день выпадает на выходные, то пособие перечисляют перед ними. Мы составили график выплат на весь год с учетом всех уточнений Социального фонда. Точные даты пока неизвестны только по декабрьским пособиям.

В 2023 году родители получают пособия по новым правилам Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Предновогодняя выплата всех пенсий и пособий — это всегда особый случай, поскольку закрывается финансовый год, — сообщили корреспонденту Городских порталов в Социальном фонде. — По действующим правилам, если единый день выплаты детского пособия выпадает на выходной или праздничный день, средства выплачиваются заранее, но не раньше начала месяца. В случае с новогодними праздниками такой подход применить сложно, поэтому детские пособия выплачиваются на счет в банке по аналогии с пенсиями, то есть в конце декабря. Но, в отличие от пенсионеров, родители получают в конце декабря выплату не за январь, а за декабрь, поскольку детские пособия выплачиваются в новом месяце за прошлый. Почта доставляет пособия по своему графику, даже в праздничные дни.



В последнее время в России регулярно обсуждается возможность ввести дополнительные пособия или расширить число получателей уже имеющихся выплат. Например, Общественная палата предлагает разрешить оформлять выплату из маткапитала на детей старше трех лет. Это лишь одно из многочисленных предложений ОП по мерам, которые следует предпринять для повышения рождаемости. Среди прочих — снижение пенсионного возраста для многодетных отцов, пособие, которое не будет зависеть от доходов семьи, и продление программы субсидирования ипотеки для многодетных. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время планируется также увеличить выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет более чем в полтора раза. Глава кабмина в своем выступлении упоминал несколько других социальных выплат, которые планируют проиндексировать в будущем.