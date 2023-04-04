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    На съезде с Дачного проспекта на Предпортовую столкнулись три легковых автомобиля и грузовик

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    Массовое ДТП на 71 километре внешнего кольца КАД временно парализовало движение на двух полосах. Об этом сообщали автовладельцы вечером 4 апреля в сервисе «Яндекс.Пробки». Про аварию рассказал и очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «Сегодня был страшный замес на съезде с Дачного на КАД, 4 авто были разбиты, в «Поло» водитель девушка без сознания, как я понял, кого-то там подрезали, затем в «Поло» влетела «Газель», далее «Поло» развернуло и прямо в водительскую сторону прилетела фура», — написал свидетель ДТП.

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что в аварии пострадал один человек. Движение на участке затруднено.

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