На съезде с Дачного проспекта на Предпортовую столкнулись три легковых автомобиля и грузовик

Массовое ДТП на 71 километре внешнего кольца КАД временно парализовало движение на двух полосах. Об этом сообщали автовладельцы вечером 4 апреля в сервисе «Яндекс.Пробки». Про аварию рассказал и очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».
«Сегодня был страшный замес на съезде с Дачного на КАД, 4 авто были разбиты, в «Поло» водитель девушка без сознания, как я понял, кого-то там подрезали, затем в «Поло» влетела «Газель», далее «Поло» развернуло и прямо в водительскую сторону прилетела фура», — написал свидетель ДТП.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что в аварии пострадал один человек. Движение на участке затруднено.