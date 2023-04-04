В Петербурге 15 лет назад убили мужчину и подожгли его тело. Обвиняемому удалось избежать ответственности

Уголовной ответственности удалось избежать Ализаде Гаджиеву, который проходил обвиняемым по делу об убийстве 15-летней давности. Об этом 4 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Известно, что в марте 2008 года он вместе с потерпевшим приехал на ВАЗе на участок в лесополосе на пересечении Малой Балканской и Будапештской улиц. Там после внезапного конфликта ударил потерпевшего в шею металлическим ломом, после чего вонзил в область его сердца складной нож — тот скончался на месте.
Чтобы избавиться от следов преступления, убийца поджег тело, предварительно облитое бензином. Останки разместил в неустановленном месте неподалеку.
«Гаджиевым было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Стороны не возражали», — заявили в пресс-службе.
Максимальное наказание за преступление по первой части 105-й статьи УК РФ («Убийство») — лишение свободы на срок до 15 лет. Однако, согласно закону, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления, относящегося к категории особо тяжкого, истёк срок 15 лет. Дело поступило в суд только 2 марта 2023 года.
«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Гаджиева прекратил в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Мужчина освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — подытожили в пресс-службе.