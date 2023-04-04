В Юнтолово введен в эксплуатацию детский садик на 110 мест

Новый детский сад, построенный на Планерной улице в Юнтолово, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Как отмечают в Группе «Эталон», объект вошел в портфель компании в 2022 году, после приобретения группы компаний «ЮИТ Россия». Садик безвозмездно передадут в городскую собственность.
Двухэтажное здание рассчитано на 110 воспитанников и 5 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Внутри предусмотрены игровые и спальные комнаты, бассейн, зал для музыкальных занятий и физкультуры, помещение для кружков и учебных занятий, медицинский блок, пищеблок с полным циклом приготовления пищи. В здание обеспечен доступ маломобильных групп посетителей.
На прилегающей благоустроенной территории расположились игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивная и хозяйственная площадки.