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    Показания Дарьи Треповой

    В Юнтолово введен в эксплуатацию детский садик на 110 мест

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    Новый детский сад, построенный на Планерной улице в Юнтолово, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Как отмечают в Группе «Эталон», объект вошел в портфель компании в 2022 году, после приобретения группы компаний «ЮИТ Россия». Садик безвозмездно передадут в городскую собственность.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
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    Двухэтажное здание рассчитано на 110 воспитанников и 5 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Внутри предусмотрены игровые и спальные комнаты, бассейн, зал для музыкальных занятий и физкультуры, помещение для кружков и учебных занятий, медицинский блок, пищеблок с полным циклом приготовления пищи. В здание обеспечен доступ маломобильных групп посетителей.

    На прилегающей благоустроенной территории расположились игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивная и хозяйственная площадки.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»

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