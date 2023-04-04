Частные клиники Петербурга ждут ваши голоса — остался последний шанс попасть в шорт-лист премии

Первый этап ежегодной премии «Доктор Питер — частная медицина» — номинирование — завершится меньше чем через две недели. Из наиболее популярных кандидатов будет сформирован шорт-лист для голосования.

«Доктор Питер» и «Фонтанка» уже третий год подряд награждают самые популярные частные клиники города. Для того чтобы выдвинуть своих кандидатов, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться через соцсети (это помогает избежать накрутки голосов), а затем написать название клиники в окошко с соответствующей номинацией.