Частные клиники Петербурга ждут ваши голоса — остался последний шанс попасть в шорт-лист премии

Первый этап ежегодной премии «Доктор Питер — частная медицина» — номинирование — завершится меньше чем через две недели. Из наиболее популярных кандидатов будет сформирован шорт-лист для голосования.
«Доктор Питер» и «Фонтанка» уже третий год подряд награждают самые популярные частные клиники города. Для того чтобы выдвинуть своих кандидатов, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться через соцсети (это помогает избежать накрутки голосов), а затем написать название клиники в окошко с соответствующей номинацией.
В этом году их количество выросло до 12 — теперь читателям предстоит назвать еще и самый лучший, по их мнению, частный стационар Петербурга. Общий список номинаций выглядит так:
- Многопрофильные клиники.
- Офтальмология.
- Стоматология.
- Инструментальная диагностика.
- Лабораторная диагностика.
- Эстетическая медицина (центры косметологии).
- Пластическая хирургия.
- Центры репродукции (клиники ЭКО).
- Оздоровительные центры (реабилитация).
- Детские клиники.
- Специализированные клиники.
- Стационары.
Главные требования к кандидатам: иметь лицензию, соответствующую номинации, и работать в Петербурге. Агитация не запрещается, а даже приветствуется: ведь чем больше людей будут знать о премии, тем объективнее будет результат.
Выдвигать своих претендентов можно до 17 апреля. Затем мы возьмем паузу, чтобы сформировать шорт-лист в каждой номинации. Пять клиник, набравших больше всего голосов, проходят на следующий этап автоматически, еще пять — выберут члены экспертного совета из списка медучреждений, предложенных нашими читателями. А с 24 апреля стартует голосование, по результатам которого в конце июня будет определен единственный победитель в каждой номинации.