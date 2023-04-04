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    Показания Дарьи Треповой

    Частные клиники Петербурга ждут ваши голоса — остался последний шанс попасть в шорт-лист премии

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    Первый этап ежегодной премии «Доктор Питер — частная медицина» — номинирование — завершится меньше чем через две недели. Из наиболее популярных кандидатов будет сформирован шорт-лист для голосования.

    «Доктор Питер» и «Фонтанка» уже третий год подряд награждают самые популярные частные клиники города. Для того чтобы выдвинуть своих кандидатов, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться через соцсети (это помогает избежать накрутки голосов), а затем написать название клиники в окошко с соответствующей номинацией.

    В этом году их количество выросло до 12 — теперь читателям предстоит назвать еще и самый лучший, по их мнению, частный стационар Петербурга. Общий список номинаций выглядит так:

    1. Многопрофильные клиники.
    2. Офтальмология.
    3. Стоматология.
    4. Инструментальная диагностика.
    5. Лабораторная диагностика.
    6. Эстетическая медицина (центры косметологии).
    7. Пластическая хирургия.
    8. Центры репродукции (клиники ЭКО).
    9. Оздоровительные центры (реабилитация).
    10. Детские клиники.
    11. Специализированные клиники.
    12. Стационары.

    Главные требования к кандидатам: иметь лицензию, соответствующую номинации, и работать в Петербурге. Агитация не запрещается, а даже приветствуется: ведь чем больше людей будут знать о премии, тем объективнее будет результат.

    Выдвигать своих претендентов можно до 17 апреля. Затем мы возьмем паузу, чтобы сформировать шорт-лист в каждой номинации. Пять клиник, набравших больше всего голосов, проходят на следующий этап автоматически, еще пять — выберут члены экспертного совета из списка медучреждений, предложенных нашими читателями. А с 24 апреля стартует голосование, по результатам которого в конце июня будет определен единственный победитель в каждой номинации.

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