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    Показания Дарьи Треповой

    На Парнасе построят школу на 550 мест по схеме государственно-частного партнерства

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    Входящая в группу компаний «Главстрой Санкт-Петербург» «Проектная компания СД25» подписала концессионное соглашение с правительством города на строительство общеобразовательной школы на 550 мест в Выборгском районе.

    Концессионное соглашение рассчитано на 7 лет и включает в себя полный цикл работ: два года на проектирование, строительство и сдачу объекта в эксплуатацию, а также дальнейшую эксплуатацию в течение пяти лет. Школа должна быть построена до конца 2024 года.

    Седьмая школа в ЖК «Северная долина» расположится в квартале между улицами Федора Абрамова, Заречной, Николая Рубцова и Толубеевским проездом. В здании разместятся как учебные классы, так и бассейн, спортивные и актовый залы, столовая с пищевым блоком, библиотека с читальным залом. Строительство будет вести специально созданная застройщиком проектная компания в рамках госпрограммы «Развитие образования».

    Финансирование на проектирование и строительство предоставит Газпромбанк. Предварительный объем инвестиций в проект составит 1,6 млрд рублей, из них федеральное софинансирование на этапе строительства — примерно118 млн рублей. Окончательная сумма затрат определится после окончания проектирования и прохождения экспертизы.

    Застройщик и банк недавно подписали договор об увеличении лимита в рамках действующего проектного финансирования на сумму более 100,4 млрд рублей. В рамках соглашения выделен отдельный кредитный лимит более 12,8 млрд рублей на строительство девяти соцобъектов.

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