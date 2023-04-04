На Парнасе построят школу на 550 мест по схеме государственно-частного партнерства

Входящая в группу компаний «Главстрой Санкт-Петербург» «Проектная компания СД25» подписала концессионное соглашение с правительством города на строительство общеобразовательной школы на 550 мест в Выборгском районе.

Концессионное соглашение рассчитано на 7 лет и включает в себя полный цикл работ: два года на проектирование, строительство и сдачу объекта в эксплуатацию, а также дальнейшую эксплуатацию в течение пяти лет. Школа должна быть построена до конца 2024 года.



Седьмая школа в ЖК «Северная долина» расположится в квартале между улицами Федора Абрамова, Заречной, Николая Рубцова и Толубеевским проездом. В здании разместятся как учебные классы, так и бассейн, спортивные и актовый залы, столовая с пищевым блоком, библиотека с читальным залом. Строительство будет вести специально созданная застройщиком проектная компания в рамках госпрограммы «Развитие образования».

