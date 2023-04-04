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    Показания Дарьи Треповой

    Мужчина написал заявление об изнасиловании палкой в квартире в Мурино

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    Сотрудники полиции и СК проверяют обстоятельства по заявлению 36-летнего сотрудника ИП о надругательстве.

    По предварительной информации, накануне вечером он пришел в гости к подруге в квартиру в Мурино, но там его ждала не только девушка, но и двое её знакомых, стало известно «Фонтанке» 4 апреля.

    Они якобы избили мужчину, облили его зеленкой, а также надругались над ним с помощью резиновой палки, после чего отпустили.

    О пострадавшем известно, что он работает на индивидуального предпринимателя, а два года назад был смотрителем в одном из храмов. Там он якобы и познакомится с девушкой. У них завязалась дружба, за которую он, по предварительной информации, и поплатился.

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