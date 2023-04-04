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    Показания Дарьи Треповой

    Петербуржцы больше 8 часов ждали возвращения из Сибири. Прокуратура выясняет, в каких условиях

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    Более двухсот пассажиров провели часы в ожидании своих рейсов в новосибирском аэропорту имени Александра Покрышкина 4 апреля. Борт в Якутск задержался на полдня, улетающим в Петербург повезло чуть больше.

    Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, из Новосибирска с ощутимым опозданием во вторник вылетели рейсы авиакомпаний «Россия» и «Якутия». Последний с ночи ждали порядка 13 часов.

    Пассажиры с билетами в Петербург потеряли в аэропорту около 8,5 часа. Их самолёт, который должен был приземлиться в Пулково в 5:50, пролетел над Нижним Тагилом около 13 часов. Ожидается, что в Петербурге он будет после 15 часов.

    В прокуратуре уточняют, что задержки связаны с поздним прибытием воздушного судна и резервного борта.

    «Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов», — говорится в сообщении ведомства.

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