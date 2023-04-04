Петербуржцы больше 8 часов ждали возвращения из Сибири. Прокуратура выясняет, в каких условиях

Более двухсот пассажиров провели часы в ожидании своих рейсов в новосибирском аэропорту имени Александра Покрышкина
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, из Новосибирска с ощутимым опозданием во вторник вылетели рейсы авиакомпаний «Россия» и «Якутия». Последний с ночи ждали порядка 13 часов.
Пассажиры с билетами в Петербург потеряли в аэропорту около 8,5 часа. Их самолёт, который должен был приземлиться в Пулково в 5:50, пролетел над Нижним Тагилом около 13 часов. Ожидается, что в Петербурге он будет после 15 часов.
В прокуратуре уточняют, что задержки связаны с поздним прибытием воздушного судна и резервного борта.
«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов», — говорится в сообщении ведомства.