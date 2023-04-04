С водителя «Жигулей» спустя 4 года взыскали за подбитую в ДТП скорую в Петербурге

Петербургский «Медсантранс» спустя четыре года после аварии со своей скорой отсудил у виновника ДТП компенсацию за ущерб. Водитель «Жигулей» на суд не явился.



ДТП произошло в 19:37 15 августа 2019 года, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 столкнулся с машиной скорой помощи марки Ford, принадлежащей СПб ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт». Мужчину тогда признали виновным в непредоставлении преимущества скорой по части 1 статьи 12.25 КоАП РФ и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Однако ОСАГО у автомобилиста не было, поэтому получить страховое возмещение за повреждения медицинского транспорта истец не смог. Ущерб же эксперты оценили в 244 137 рублей.