    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.95eur84.62
    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    С водителя «Жигулей» спустя 4 года взыскали за подбитую в ДТП скорую в Петербурге

    817
    6 комментариев

    Петербургский «Медсантранс» спустя четыре года после аварии со своей скорой отсудил у виновника ДТП компенсацию за ущерб. Водитель «Жигулей» на суд не явился.

    ДТП произошло в 19:37 15 августа 2019 года, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 столкнулся с машиной скорой помощи марки Ford, принадлежащей СПб ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт». Мужчину тогда признали виновным в непредоставлении преимущества скорой по части 1 статьи 12.25 КоАП РФ и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Однако ОСАГО у автомобилиста не было, поэтому получить страховое возмещение за повреждения медицинского транспорта истец не смог. Ущерб же эксперты оценили в 244 137 рублей.

    «Медсантранс» просил суд взыскать с водителя ВАЗа сумму ущерба, в качестве доказательства предоставив отчет ООО «Федеральный экспертный центр ЛАТ» о рыночной стоимости ремонта. Стороны его не оспаривали, а ответчик на заседание не явился, хотя был извещен надлежащим образом, отмечают в пресс-службе судов.

    В итоге Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск бюджетного учреждения и взыскал с водителя «Жигулей» компенсацию ущерба в размере 244 137 рублей и 5 642 рубля за расходы по оплате госпошлины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП со скоройСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close