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    Показания Дарьи Треповой

    Упрдор: Камеры контроля скорости за полгода снизили число нарушений на КАД на 10 тысяч в день

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Автоматизированной системой управления дорожным движением в Петербурге и Ленинградской области на сегодняшний день оборудованы в общей сложности 240 километров федеральных трасс. На КАД модернизация АСУДД, в частности, увеличение количества камер, помогла существенно снизить число нарушений ПДД и дисциплинировать водителей, отмечают дорожники.

    За последние два года на КАД Петербурга установили 204 дополнительных статических обзорных видеокамеры для уменьшения слепых зон видеоконтроля, рассказали 4 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Вместе с 84 уже существовавшими обзорных камер на кольцевой стало 288. Также смонтировали еще пять опор со знаками переменной информации и систему фотовидеофиксации превышений скорости. «Последняя уже продемонстрировала буквально фантастический эффект: с августа 2022 года по февраль 2023 года количество нарушений планомерно снижалось с более чем 11 000 до 1 000 нарушений в день», — отметил начальник отдела содержания АСУДД Кирилл Бобров.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В Ленобласти системами для предотвращения заторов, передачи информации о состоянии дорожного покрытия и предупреждения водителей после завершения реконструкции оснастили участки трасс А-181 «Скандинавия» в Выборгском, А-121 «Сортавала» во Всеволожском и Приозерском и А-180 «Нарва» в Ломоносовском районах. На 50 километрах они заработали в 2022 году. Всего на дорогах установили 640 опор АСУДД, 588 камер, 121 табло и 1 235 знаков переменной информации, 106 метеостанций, 889 детекторов и 64 пункта учета интенсивности движения.

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    «Нам доступны для использования подсистемы управления дорожным движением, сбора данных о трафике, состоянии покрытия, подсистемы прогноза событий и метеообстановки, автоматического распознавания инцидентов и интеллектуального управления дорожным движением», — добавил Бобров.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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