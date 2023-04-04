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    Показания Дарьи Треповой

    Десятилетний мальчик гонял по ночному Улан-Удэ на «Мазде» и влетел в столб

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    Ночью 3 апреля в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Мазда», который ехал с выключенными фарами. Оказалось, что в машине находился всего один человек — 10-летний ребенок. Он и управлял иномаркой. Об этом рассказали в МВД по Республике Бурятия.

    МВД по Республике Бурятия

    После требований полицейских остановиться автомобиль продолжил движение. Сотрудники начали преследовать «Мазду» и вскоре увидели, что за рулем сидит ребенок. «Чтобы не пугать мальчика и не спровоцировать ДТП, полицейские отключили СГУ и стали сопровождать транспортное средство», — говорится в публикации.

    Около поселка Мясокомбинат мальчик не справился с управлением и врезался в столб.

    Как удалось установить, школьник без разрешения взял ключи от автомобиля и поехал ночью кататься. Его мама приобрела «Мазду» несколько дней назад.

    «Сотрудниками полиции с несовершеннолетним и его законным представителем проведена профилактическая беседа», — уточнили в ведомстве.

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