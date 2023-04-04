В Мурино петербуржец оставил квартиру открытой. Его соседи нашли, как этим воспользоваться

Дом в областном Мурино перестал быть крепостью для петербуржца, не закрывшего квартиру на все замки. За нападение на него задержаны сосед и его товарищ с неистребимой тягой к чужому.



О незваных и агрессивных гостях в полицию сообщил 43-летний мужчина с Воронцовского бульвара, стало известно «Фонтанке» 4 апреля . Вернувшись в квартиру в воскресенье, он оставил дверь открытой и в одиннадцатом часу ночи вынужден был отступать под напором двоих незнакомцев.



Те хозяйничали недолго и ушли с телевизором, мультиваркой и смартфоном. Впрочем, недалеко.

