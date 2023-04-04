В Мурино петербуржец оставил квартиру открытой. Его соседи нашли, как этим воспользоваться

Дом в областном Мурино перестал быть крепостью для петербуржца, не закрывшего квартиру на все замки. За нападение на него задержаны сосед и его товарищ с неистребимой тягой к чужому.
О незваных и агрессивных гостях в полицию сообщил 43-летний мужчина с Воронцовского бульвара, стало известно «Фонтанке»
Те хозяйничали недолго и ушли с телевизором, мультиваркой и смартфоном. Впрочем, недалеко.
Наряд задержал их неподалёку от дома, где, как оказалось, живёт один из подозреваемых — 36-летний гражданин Белоруссии. По предварительным данным, на нарушениях уголовного законодательства он раньше не попадался. В отличие от 39-летнего приятеля-петербуржца.
Последний рискует заработать юбилейную, десятую судимость. За его плечами кражи, грабежи и разбой. Набедокурить успел и во Всеволожском районе Ленобласти. Судя по картотеке суда, в 2019 году мужчину приговорили к году условно за жёлтую бензопилу, с напильником добытую из местного гаража.
Оба задержанных в отделе, с протоколами о мелком хулиганстве и перспективой уголовного дела. Похищенную технику, которую владелец оценил почти в 20 тысяч рублей, у них изъяли.