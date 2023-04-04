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    Показания Дарьи Треповой

    В Мурино петербуржец оставил квартиру открытой. Его соседи нашли, как этим воспользоваться

    1978
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    Дом в областном Мурино перестал быть крепостью для петербуржца, не закрывшего квартиру на все замки. За нападение на него задержаны сосед и его товарищ с неистребимой тягой к чужому.

    О незваных и агрессивных гостях в полицию сообщил 43-летний мужчина с Воронцовского бульвара, стало известно «Фонтанке» 4 апреля. Вернувшись в квартиру в воскресенье, он оставил дверь открытой и в одиннадцатом часу ночи вынужден был отступать под напором двоих незнакомцев.

    Те хозяйничали недолго и ушли с телевизором, мультиваркой и смартфоном. Впрочем, недалеко.

    Наряд задержал их неподалёку от дома, где, как оказалось, живёт один из подозреваемых — 36-летний гражданин Белоруссии. По предварительным данным, на нарушениях уголовного законодательства он раньше не попадался. В отличие от 39-летнего приятеля-петербуржца.

    Последний рискует заработать юбилейную, десятую судимость. За его плечами кражи, грабежи и разбой. Набедокурить успел и во Всеволожском районе Ленобласти. Судя по картотеке суда, в 2019 году мужчину приговорили к году условно за жёлтую бензопилу, с напильником добытую из местного гаража.

    Оба задержанных в отделе, с протоколами о мелком хулиганстве и перспективой уголовного дела. Похищенную технику, которую владелец оценил почти в 20 тысяч рублей, у них изъяли.

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    МуриноГрабежУголовное делоЗадержание
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