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    Показания Дарьи Треповой

    В Петербурге осудили опера, который требовал от девушки 1 млн руб. за свободу. Ему подыграли приятели

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    Суд в Петербурге назначил наказание для оперуполномоченного и его приятелей, решивших обогатиться на чужом страхе перед тюрьмой. Об этом 4 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

    В октябре 2021 года Александр Лисин узнал о возможной причастности местной жительницы к распространению наркотиков. Он вышел на неё через Telegram и договорился увидеться, чтобы якобы купить для себя. Девушку встретил сам Лисин и его друзья — Алексей Резвов и Даниил Гончаров. Мужчины не были полицейскими, но согласились подыграть.

    Левую руку пострадавшей завели за спину, она почувствовала боль. Затем без участия понятых и протокола настоящий силовик — Лисин досмотрел её и нашёл неустановленное вещество. В автомобиле, куда фигуранты усадили горожанку, от неё потребовали 1 млн рублей. Взамен обещали отказ от уголовного преследования.

    Прибыв в отдел полиции, девушка сообщила, что готова отдать деньги и вместе с ними технику от Apple. В итоге у нее забрали «яблочных» девайсов на 196 362 рубля, проехались по банкоматам — и получили еще 402 362 рубля.

    Уже в суде Лисин, как и его приятели, признал свою вину и заявил, что найденное у горожанки вещество не было наркотиком. По словам полицейского, таким способом он планировал повысить раскрываемость преступлений и умысла на хищение имущества у него не было. Известно, что девушка вообще не занималась распространением запретного, но употребляла.

    В итоге Лисина наказали на 5,5 года в ИК общего режима с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти на срок 2,5 года. Резова и Гончарова — лишением свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года.

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